كرمت بلدية تاروت، أمس السبت، أكثر من 50 عامل نظافة بشاطئ الرملة البيضاء، في إطار مبادرة “شكرًا صديق البيئة”، تقديرًا لجهودهم.
وتضمن حفل التكريم الذي شارك فيه رئيس بلدية تاروت المهندس عبد العزيز الشلاحي، ألعابًا ومسابقات عائلية وسباق جري.
وأوضح الشلاحي، أن مثل هذه المبادرة، تترك أثرًا طيبًا لدى عمال النظافة، لافتًا إلى أهمية نشر الوعي البيئي والمحافظة على النظافة في الأماكن العامة والكورنيش واستشعار المسؤولية الذاتية بالتخلص من النفايات بالطريقة الصحيحة والسليمة.
وأكد على تحقيق ما تسعى له البلدية، وهو عدم الاعتماد على أصدقاء البيئة وحدهم في النظافة، وأن يكون المجتمع مبادرًا في رفع المخلفات، ضمن برنامج جودة الحياة.
وأبان أن البلدية على استعداد للتعاون التام مع جميع المبادرات الاجتماعية، وأن هناك المزيد من المبادرات سترى النور في الأيام القليلة القادمة.
وفق “أخبار 24”.