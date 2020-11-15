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أخبار المناطق > بالفيديو.. شاب من الأحساء ترك وظيفته الحكومية للتفرغ لزراعة وتسويق “الأرز الحساوي”.. هذه قصته
15/11/2020   1:41 م

بالفيديو.. شاب من الأحساء ترك وظيفته الحكومية للتفرغ لزراعة وتسويق “الأرز الحساوي”.. هذه قصته

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روى شاب من مواطني الأحساء تفاصيل تركه الوظيفة الحكومية، وتفرغه للعمل في زراعة وتسويق الأرز الحساوي، حتى كتب قصة نجاحه في العمل الخاص.

وقال الشاب ويدعى زكي السالم، إن محافظة الأحساء تتميز بتوجه غالبية سكانها نحو الزراعة، وهو ما دفعه للعمل على زراعة وتسويق الأرز الحساوي، لافتا إلى أنه عكف على تحسين المنتج الخاص به وتسويقه.

وأوضح السالم أن تعبه لم يذهب هدرا، حيث بادرت الشركات للحصول على منتجه وتوقيع عقود معه، لافتا إلى أنه عندما شعر بقدرته على توصيل المنتج للشركات والمولات قدم استقالته من الوظيفة الحكومية للتركيز في زراعة وتسويق الأرز الحساوي. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه بجهده وتركيزه في عمله تمكن من زيادة الكمية المنتجة بنحو 80%، وخفض سعر الأرز إلى نحو 20 ريالا بدلا من 45 ريالا.

بالفيديو.. شاب من الأحساء ترك وظيفته الحكومية للتفرغ لزراعة وتسويق “الأرز الحساوي”.. هذه قصته

أخبار المناطق
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