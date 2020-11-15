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أخبار محلية > أواجه الألم بالتعليم.. “ريتال” طالبة ابتدائية توجه رسالة من على السرير الأبيض
15/11/2020   1:42 م

أواجه الألم بالتعليم.. “ريتال” طالبة ابتدائية توجه رسالة من على السرير الأبيض

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نشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، مقطع فيديو لطالبة بالمرحلة الابتدائية، وثقت فيه قصة تعليمها عن بعد من المستشفى، حيث تعاني من الفشل الكلوي.

وقال “تعليم مكة” إن الطالبة ريتال عبد العزيز بالصف الخامس من الابتدائية 135 تشارك في مسابقة مدرستي بقصة تعليمها عن بعد رغم الألم.

من جهتها، أكدت الطالبة ريتال، أنها تواجه الألم بالتعليم، فالتعليم سلاحها، مبينة أنها ستكون لنفسها ولوطنها ما تريد، رغم آلام المرض، مضيفة: “الوطن ينهض بنا نحن الأقوياء أهل العزيمة والقوة”. وفق “أخبار 24”.

أواجه الألم بالتعليم.. “ريتال” طالبة ابتدائية توجه رسالة من على السرير الأبيض

أخبار محلية
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