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أخبار محلية > إطلاق برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في نشاط التزيين النسائي
15/11/2020   1:44 م

إطلاق برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في نشاط التزيين النسائي

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إطلاق برنامج لتأهيل وتدريب 1200 باحثة عن العمل في نشاط التزيين النسائي، وتوظيفهن بعد اجتياز البرنامج التدريبي لدى منشآت القطاع الخاص العاملة في النشاط.

وأوضح “هدف”، أن البرنامج يستهدف تأهيل وتدريب الباحثات عن العمل في 5 مهن هي: أخصائية مبيعات (عام)، مشرفة معرض، أخصائية مبيعات (مكياج)، أخصائية مبيعات العناية بالبشرة، والتجميل والشعر.

وأبان أنه يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وأن تكون مسجلة في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، وألا تكون طالبة أو موظفة في القطاع العام أو الخاص أو لديها سجل تجاري أو تتقاضى راتباً تقاعدياً، ولم يسبق لها الاستفادة من برامج التدريب المقدمة من الصندوق. وفق “أخبار 24”.

ودعا الصندوق الباحثات عن العمل، ممن تنطبق عليهن الشروط المبادرة بالتسجيل في البرنامج عبر الرابط، في موعد أقصاه الخميس القادم.

إطلاق برنامج لتدريب وتوظيف 1200 باحثة عن العمل في نشاط التزيين النسائي

أخبار محلية
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