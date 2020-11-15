مدير المنتخب: استبعاد “عبدالله مادو” للاشتباه في إصابته بكورونا

أكد مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حسين الصادق، أن مدافع الأخضر، عبد الله مادو، تم استبعاده من مباراة جامايكا الودية، لوجود اشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الصادق في تصريحات تلفزيونية، أن مادو شعر بآلام في أسفل الظهر، وارتفاع في درجة الحرارة، ليتم استبعاده من المباراة، ويكون في معزل عن بقية اللاعبين، وذلك تبعًا للإجراءات الوقائية.
وتابع الصادق أنه تم إجراء مسحتين طبيتين لمادو، حيثُ تبين سلامته من الإصابة بفيروس كورونا.
وفاز المنتخب الوطني الأول على نظيره الجامايكي بثلاثية نظيفة خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض. وفق “أخبار 24”.
#الديوانيه
حسين الصادق – مدير المنتخب السعودي:
المدرب فضّل إراحة “ياسر الشهراني” بعد إحساسه بشد في الساق.. وإشتبهنا بإصابة “عبدالله مادو” بكورونا وبعد المسحتين تأكدنا من سلامته.#السعودية_جامايكا pic.twitter.com/dPV0IUhVIa
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 14, 2020