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اخبار رياضية > بسبب الإصابات.. “العقيلي” يطالب باعتذار المنتخب عن خوض مباراة جامايكا المقبلة
15/11/2020   1:47 م

بسبب الإصابات.. “العقيلي” يطالب باعتذار المنتخب عن خوض مباراة جامايكا المقبلة

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طالب لاعب النصر السابق خالد العقيلي، باعتذار المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن خوض المباراة المقبلة أمام منتخب جامايكا.

وقال “العقيلي” عبر حسابه على “تويتر”، إن حصيلة مباراة المنتخب مع جامايكا، إصابة عبدالمجيد الصليهم، وسالم الدوسري، وعبدالله الحمدان، مضيفاً: “الاعتذار عن المباراة القادمة مع نفس الفريق مطلب جماهيري”.

وشهدت المباراة الودية التي خاضها المنتخب أمس السبت أمام جامايكا، خروج سالم الدوسري وعبدالمجيد الصليهم وعبدالله الحمدان بسبب الإصابات التي لحقت بهم أثناء مجريات المباراة الودية. وفق “أخبار 24”.

وكان المنتخب قد فاز على نظيره الجامايكي بثلاثية نظيفة خلال المباراة، فيما يلتقي المنتخبان ودياً مرة أخرى الثلاثاء المقبل.

بسبب الإصابات.. “العقيلي” يطالب باعتذار المنتخب عن خوض مباراة جامايكا المقبلة

اخبار رياضية
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