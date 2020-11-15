نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > المنتخب الأولمبي يهزم جنوب إفريقيا بثلاثية في مباراة ودية
15/11/2020   1:50 م

المنتخب الأولمبي يهزم جنوب إفريقيا بثلاثية في مباراة ودية

+ = -
833

حقق منتخب الأخضر الأولمبي فوزا صعبا، مساء اليوم السبت، على نظيره جنوب إفريقيا بنتيجة (٣-٢).

وجاءت أهداف المنتخب السعودي عن طريق كل من ناصر العمران الذي سجل هدفا، وهدفان لرمزي صولان.

ولعب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي، والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.

المنتخب الأولمبي يهزم جنوب إفريقيا بثلاثية في مباراة ودية

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885121816.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.