المنتخب الأولمبي يهزم جنوب إفريقيا بثلاثية في مباراة ودية

حقق منتخب الأخضر الأولمبي فوزا صعبا، مساء اليوم السبت، على نظيره جنوب إفريقيا بنتيجة (٣-٢).
وجاءت أهداف المنتخب السعودي عن طريق كل من ناصر العمران الذي سجل هدفا، وهدفان لرمزي صولان.
ولعب المنتخب الوطني تحت 23 عامًا مباراته الودية الأولى ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي، والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.