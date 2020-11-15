أطعمة للرجال.. مهمة للحصول على صحة جيدة ومثالية

أوصى أطباء في مجال التغذية، بـ17 نوعا من الطعام يجب أن يتضمنها النظام الغذائي الصحي للرجال، للحصول على صحة جيدة وجسد مثالي.
وأوضح الأطباء وفقا لموقع “Eatthis” المختص بشؤون التغذية والصحة العامة، أهمية احتواء غذاء الرجال خاصة على الفاكهة والخضار والحبوب والأطعمة الغنية بالألياف، فضلا عن حصة ثابتة من الأسماك أسبوعيا، وكذلك منتجات الألبان.
وشدد الأطباء على أن الدراسات أثبتت ضرورة احتواء النظام الغذائي للرجال على هذه الأطعمة الـ17، وهي:
الأفوكادو
كونه مصدرا مهما للدهون الصحية ويساعد في الوقاية من أمراض القلب التي تعد سببا رئيسيا في كثير من حالات الوفاة
الرمان
حيث تؤكد الدكتورة صوفيا توليفر المتخصصة في أمراض القلب والأوعية بجامعة أوهايو، أن تناول الرمان يساعد في التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وكذلك يمنع تصلب الشرايين.
اللوز
وهو من الأغذية الطبيعية الخارقة المليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد في تعزيز قوة الدماغ وكتلة العضلات، وتؤكد الطبيبة إيمي شاه المتخصصة في علم المناعة، أن تناول اللوز بشكل منتظم له تأثير إيجابي كبير على الصحة العامة لدى الرجال.
الكبد
حيث تؤكد الطبيبة جابريل ليون بالطب الوظيفي بمدينة نيويورك، أن كبد البقر يحتوي على فيتامينات (أ) و(ب) وحمض الفوليك، والكثير من المعادن مثل الزنك والحديد والنحاس، فضلا عن كثافة مغذيات كبد البقر في دعم خلايا الدم الحمراء والتي تزيد من قدرة الرجال على التحمل.
التوت
حيث يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين سي والمغنيسيوم، وكثير من الألياف المفيدة للصحة العامة.
الزنجبيل
فقد أكدت الدراسة الطبية أن تناوله يعد عاملا هاما في الوقاية من عسر الهضم لكونه يساعد في تفريغ المعدة، وبه عناصر تساعد في الوقاية من سرطان القولون.
سمك السالمون
كونه يحتوي على نسبة عالية من دهون “أوميغا 3 “، والتي تساعد في صحة القلب وتقلل من آلام الصدر، ومضادات طبيعية للالتهابات، وترفع من الناقل العصبي “الدوبامين” وهو ما له فوائد كبيرة للرغبة والصحة الجنسية.
شرائح لحم البقر
تعتبر مصدرا متميزا للبروتين وتبني العضلات الخالية من الدهون ومصدرا طبيعيا للكارنوزين والذي يزيد الأداء البدني ويساعد في صحة القلب والأوعية الدموية، وله دور كبير في تعزيز القدرة الجنسية. وفق “أخبار 24”.
بالإضافة إلى بذور الكتان لكونها غنية بأحماض أوميجا 3، وتساعد في الوقاية من مرض السكري، وزيوت الزيتون لأنها تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إلى جانب الطماطم وهي الغنية بمضادات الأكسدة وتجعل الرجال أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.
كما ينصح الأطباء بتناول الفاصوليا حيث تساعد في استقرار نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري، والسبانخ، لكونه مليئا بالعناصر الغذائية للرجال والنساء، بالإضافة إلى البيض، والتونة، والزبادي، والمحار.