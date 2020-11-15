الإمارات تعلن منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لهذه الفئات من المقيمين

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، اليوم (الأحد)، منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لفئات من المقيمين.
وقال “بن راشد” إن الإمارات اعتمدت منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات للمقيمين الحاصلين على شهادات الدكتوراه، وكافة الأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، ومتفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر.
وأضاف أنه سيتم منح الإقامة الذهبية أيضاً للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، إضافة إلى أوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم، والعقول والمواهب التي ترغب الإمارات في أن تبقى وتستمر معها في مسيرة التنمية والإنجازات، لافتاً إلى أن هذه دفعة أولى وستتبعها دفعات أخرى. وفق “أخبار 24”.