جددت الإدارة العامة للمرور التأكيد على ضرورة الحرص على تطبيق الأنظمة المرورية، واتباع إجراءات السلامة على الطرق.
وقال “المرور” بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق: “تذكروا من فقدناهم بسبب الحوادث المرورية، وادعموا إجراءات السلامة، واعملوا على الالتزام بالأنظمة المرورية لتقليل خطر الحوادِث والمآسي على الطرق. وفق “أخبار 24”.
من جهتها، نشرت هيئة الهلال الأحمر مقطع فيديو يظهر الآلاف من السيارات التالفة بسبب الحوادِث المرورية، موضحة أن حوادث السيارات تتسبب بشكل يومي في وفاة 14 شخصاً.
حافظ على سلامتك وسلامة الآخرين بإتباعك للأنظمة المرورية أثناء القيادة.
قرار وصولنا إليك🚑 يتوقف عليك #ذكرى_ضحايا_الحوادث_المرورية pic.twitter.com/jEn6lrZDGS
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) November 15, 2020