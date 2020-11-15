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أخبار محلية > وزير الشؤون الإسلامية يعلق على الجدل المثار حول صحيح “البخاري “
15/11/2020   5:36 م

وزير الشؤون الإسلامية يعلق على الجدل المثار حول صحيح “البخاري “

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علق وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، على الجدل والتشكيك الذي حدث خلال اليومين الماضيين حول صحيح البخاري.

وقال آل الشيخ، إن النووي -رحمه الله- في مقدمة شرح صحيح مسلم قال: “(اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم. وتلقتهما الأمة بالقبول) رحمهما الله وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه”.

وكان أحد الكتاب المعروفين كتب تغريدة قال فيها إن صحيح البخاري من ضمن التراث الذي دفع البعض إلى رسم الصور المسيئة للرسول، وهو ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.

وزير الشؤون الإسلامية يعلق على الجدل المثار حول صحيح “البخاري “

أخبار محلية
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