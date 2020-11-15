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أخبار محلية > مفتي المملكة: جماعة الإخوان ضالة ولا تمت للإسلام بصِلة استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض
15/11/2020   8:11 م

مفتي المملكة: جماعة الإخوان ضالة ولا تمت للإسلام بصِلة استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض

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أكد المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان والفرق الضالة لا تمثل الإسلام وارتكبوا الكثير من الجرائم.

وأوضح أن جميع الفرق بمن فيها جماعة الإخوان المسلمين، ضالة ولا تمت للإسلام وسماحته بأي صلة، مؤكدًا أنهم استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض ونهبوا الأموال.

وأشار وفق “أخبار 24” آل الشيخ إلى أن جماعة الإخوان أفسدوا في الأرض بشكل واضح، وذلك من خلال أفعالهم وأنشطتهم التي تتنافى مع تعاليم الإسلام.

مفتي المملكة: جماعة الإخوان ضالة ولا تمت للإسلام بصِلة استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض

أخبار محلية
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