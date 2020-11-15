البلدية: صاحب العقار مسؤول عن مخالفات سكن العمالة وقمنا بفك تكدس 81 ألف عامل

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين والمسؤول عن سكن العمالة الدكتور أحمد قطان أن الوزارة نجحت في فك تكدس 81 ألف عامل ونقلهم إلى مساكن بديلة بعدد 2.7 ألف مسكن.
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا اليوم (الأحد) أنهم أنشأوا 17 ألف غرفة عزل داخل 9 آلاف عقار.
وبين أن صاحب العقار مسؤول عن مخالفات سكن العمالة إذا كان مؤجرا لعدد من العمالة يتبعون لمنشآت مختلفة، وفي حال كان مستأجرا من منشأة واحدة لعمالتها فقط تكون هي المسؤولة عنه من حيث تنفيذ الاشتراطات الصحية. وفق “أخبار 24”.
وكشف بأن الوزارة نفذت أكثر من 32 ألف زيارة ميدانية على مساكن العمالة خلال الفترة الماضية.