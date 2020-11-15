لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 43 قاعة أفراح ومحلاً تجارياً و١٦ مسجداً في نجران

اعتمد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، إغلاق 23 قاعة أفراح ومناسبات و20 محلاً تجاريًّا لمخالفتها الإجراءات الاحترازية، كما اعتمد إغلاق 16 مسجدًا لوجودها وسط مساكن عشوائية للعمالة وثبوت تزايد الحالات الإيجابية بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ برئاسة أمير نجران من مقر الشؤون الصحية لمناقشة مستجدات فيروس كورونا في المنطقة، حيث استعرض ما جرى رصده من إقامة مناسبات اجتماعية بالمجالس الخاصة والضيافات بالمخالفة للتعليمات. وفق “أخبار 24”.
كما وجّه باستدعاء المستضيف المخالف لدى شرطة المنطقة وتطبيق العقوبة بحقه مقابل اتخاذ جملة من الإجراءات الاستباقية، موصياً بتنظيم عمل المتطوعين عند مداخل الجوامع، بجانب التشديد على الكفلاء والعمالة فيما يتصل بالمساكن العشوائية وغير المناسبة.