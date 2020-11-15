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أخبار محلية > بالفيديو.. مخترع لقاح “فايزر” المضاد لكورونا: فعالية اللقاح تستمر لـ 3 شهور.. وهذا موعد توزيعه المتوقع
15/11/2020   8:12 م

بالفيديو.. مخترع لقاح “فايزر” المضاد لكورونا: فعالية اللقاح تستمر لـ 3 شهور.. وهذا موعد توزيعه المتوقع

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كشف العالم المشارك في فريق عمل لقاح شركتي “فايزر وبيونتيك” المضاد لفيروس كورونا المستجد والرئيس التنفيذي لشركة “بيونتيك” الألمانية، أوجور شاهين، تفاصيل جديدة عن اللقاح المنتظر.

وأوضح خلال لقائه مع قناة العربية، أن البيانات أظهرت قدرة اللقاح على منع الإصابة بأكثر من 90%، مشيرًا إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكشف عن بيانات جديدة بشأن اللقاح، كما ستوضح فعاليته بشأن كبار السن والصغار.

وأشار إلى أن اللقاح يؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن في الذراع خلال اليوم الأول واليوم الـ22، ويبدأ في تحقيق الحماية بعد الجرعة الثانية لمدة تبدأ من 28 يومًا، مؤكدًا أنه حتى الآن اللقاح يظهر قوة مناعية بعد 3 أشهر من الحصول على اللقاح.

وأبان شاهين أن الشركة بدأت بتوفير اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 16 عامًا، كما تبحث في الوقت الحالي توفيره للأعمار الأصغر، كما أشار إلى أنه يجري النقاش مع السلطات الأوروبية والأمريكية لتوفير اللقاح للفئات العمرية من 5 إلى 12 عامًا أو 3 إلى 5 أعوام. وفق “أخبار 24”.

وتوقع أنه لن يتم الحصول على موافقة لإنتاج اللقاح قبل منتصف ديسمبر المقبل، وأكد أنه فور الحصول على موافقة من السلطات الأوروبية والأمريكية سوف يتم التقدم لتوفير اللقاح في كل مكان بالعالم، مشيرًا إلى أن الشركة تتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومبادرات أخرى لتوفير اللقاح بتكلفة أقل.

بالفيديو.. مخترع لقاح “فايزر” المضاد لكورونا: فعالية اللقاح تستمر لـ 3 شهور.. وهذا موعد توزيعه المتوقع

أخبار محلية
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