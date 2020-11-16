أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، خطوات حساب المعاش التقاعدي بشكل فوري عن طريق حاسبة المعاش التقاعدي الإلكترونية.
وبينت أن خطوات الحصول على الخدمة تتمثل في الدخول لموقع المؤسسة والضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، واختيار حاسبة التقاعد، ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة.
وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات يتم الضغط على زر عرض قيمة المعاش.
وأكدت بأن كشف قيمة المعاش يتم بناء على البيانات المدخلة والتي من أبرزها مقدار آخر راتب ونوع الخدمة “عسكري -مدني” وسبب ترك الخدمة، وبلوغ السن التقاعدية، والجنس “ذكر-أنثى” وعدد سنوات الخدمة.
وفق “أخبار 24”.