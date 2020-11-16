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أخبار محلية > “السجون” تطلق منصة لتوفير وظائف للسجناء الراغبين في العمل عن بُعد
16/11/2020   8:16 ص

“السجون” تطلق منصة لتوفير وظائف للسجناء الراغبين في العمل عن بُعد

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أطلقت المديرية العامة للسجون، منصة “رؤية صلة”، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، وشركة صلة، وذلك بمقر إصلاحية الرياض.

وتهدف المنصة إلى توفير فرص عمل للسجناء الراغبين بوظائف يمكن القيام بها عن بُعد، حيث تتولى “صلة” تدريب وتأهيل السجناء قبل إلحاقهم بالوظائف المتاحة.

وتأتي هذه الاتفاقية حرصاً من المديرية العامة للسجون على تصميم برامج إصلاحية متميزة، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبيوت الخبرة، لتطوير مهارات النزلاء وتهيئتهم لسوق العمل أثناء قضاء محكومياتهم وبعد انتهائها. وفق “أخبار 24”.

“السجون” تطلق منصة لتوفير وظائف للسجناء الراغبين في العمل عن بُعد

أخبار محلية
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