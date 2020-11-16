بالفيديو.. تدشين شاحنة رقمية لردم الحفر في 5 دقائق بالمنطقة الشرقية

بدأت أمانة المنطقة الشرقية استخدام 3 تقنيات حديثه لمعالجة نزح الأمطار وردم الحفر ومراقبة الطرق، وذلك باستخدام شاحنات رقمية متخصصة.
وتمتاز الشاحنات بقدرات تقنية على تحديد موقع وحجم الضرر والمعالجة السريعة عبر المسح الرقمي تفادياً لتعطيل الحركة المرورية.
وأوضح متحدث أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، في حديثه لقناة العربية اليوم (الأحد) أن الوحدة المتنقلة لردم الحفر تعمل بتكنولوجيا أوتوماتيكية وتردم الحفرة في 5 دقائق فقط بدلاً من ساعتين سابقا، وتقوم بمعالجة نحو 80 حفرة يومياً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الآلة الثانية مهمتها المسح الرقمي لعيوب الطرق من خلال إطلاق أشعة عبر جهاز ليزر غير مرئي للكشف التلقائي عن مظاهر التلوث البصري.
وأشار إلى أن الآلة الثالثة مختصة بالتدخل السريع لنزح مياه الأمطار في الأماكن الحرجة.
#نشرة_الرابعة | شاهد.. الآلات للمسح الرقمي لمعالجة عيوب الطرق في المنطقة الشرقية.. وردم الحفر يتقلص من ساعتين إلى خمس دقائق pic.twitter.com/RuKzFYkyP8
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 15, 2020