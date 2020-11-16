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أخبار محلية > مصادر: كف يد قاضيين في قضيتي “المعسل” و”الحلاق” وإحالتهما للتحقيق
16/11/2020   8:18 ص

مصادر: كف يد قاضيين في قضيتي “المعسل” و”الحلاق” وإحالتهما للتحقيق

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قالت مصادر خاصة ، إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بكف يد قاضيين وإحالتهما للتحقيق، بعد حكم أصدراه في قضيتي رفض تعويض مواطن عن قيمة معسلات، وتحريم ممارسة مهنة الحلاقة. 

وكان أحد الأشخاص قد رفع دعوى للمطابة بتعويضه عن قيمة معسلات لم يتم إيصالها إليه من قبل المدعى عليه، إلا أن المحكمة رفضت التعويض مبررة ذلك بأن المعسل من قبيل المال الحرام ولا يجوز فيها البذل. 

فيما رفض القاضي الآخر تعويض شخص يعمل حلاقاً بعدما ذكر في دعواه أنه فصل تعسفياً، وذلك بداعي أن مهنة الحلاقة يغلب عليها الحرام ولا تخلو منه بحسب منطوق الحكم.  وفق “أخبار 24”.

مصادر: كف يد قاضيين في قضيتي “المعسل” و”الحلاق” وإحالتهما للتحقيق

أخبار محلية
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