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أخبار محلية > بالفيديو.. مطور عقاري: انخفاض أسعار العقارات قريباً.. وأسعار الأراضي مرتفعة
16/11/2020   8:19 ص

بالفيديو.. مطور عقاري: انخفاض أسعار العقارات قريباً.. وأسعار الأراضي مرتفعة

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توقع مطور عقاري، انخفاض أسعار العقارات قريباً، منوهاً إلى أن المواطن أصبح لديه وعياً حالياً ولا يشتري من أي شخص دون ضمانات.  

وكشف المطور العقاري تركي الحصيني خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، عن ارتفاع أسعار الأراضي، مشيراً إلى أن متر الأرض وصل إلى ثلاثة آلاف ريال خارج الرياض.  

ونوه إلى أن البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان سهلت تملك المسكن بشكل سريع، مبيناً أن نسبة تملك المواطنين للمسكن وصلت حالياً إلى 60%، ومُخطط أن تصل النسبة إلى 62% أو أكثر بحلول عام 2025.  

ولفت إلى أنه يتم الإعلان في الوقت الحالي عن مشاريع سكنية كثيرة، ما يعني عدم وجود أزمة.  

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مطور عقاري: انخفاض أسعار العقارات قريباً.. وأسعار الأراضي مرتفعة

أخبار محلية
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