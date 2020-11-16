بالفيديو.. مطور عقاري: انخفاض أسعار العقارات قريباً.. وأسعار الأراضي مرتفعة

توقع مطور عقاري، انخفاض أسعار العقارات قريباً، منوهاً إلى أن المواطن أصبح لديه وعياً حالياً ولا يشتري من أي شخص دون ضمانات.
وكشف المطور العقاري تركي الحصيني خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، عن ارتفاع أسعار الأراضي، مشيراً إلى أن متر الأرض وصل إلى ثلاثة آلاف ريال خارج الرياض.
ونوه إلى أن البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان سهلت تملك المسكن بشكل سريع، مبيناً أن نسبة تملك المواطنين للمسكن وصلت حالياً إلى 60%، ومُخطط أن تصل النسبة إلى 62% أو أكثر بحلول عام 2025.
ولفت إلى أنه يتم الإعلان في الوقت الحالي عن مشاريع سكنية كثيرة، ما يعني عدم وجود أزمة.
فيديو | مطور عقاري: انخفاض #العقار قريباً.. ويتحدث عن فلل المشاريع الجديدة#الراصد pic.twitter.com/vbVkHSNldu
— الراصد (@alraasd) November 15, 2020
وفق “أخبار 24”.