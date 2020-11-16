استبعد استشاري العناية المركزة والباطنية الدكتور صفوق العنزي، حدوث موجة ثانية لفيروس “كورونا” المُستجد في المملكة، في ظل الأعداد الحالية المُسجلة من الإصابات واستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وقال العنزي خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن العالم لم يصل حتى الآن إلى لقاح نهائي ضد “كورونا”، مشيراً إلى أن الصين توسعت في عمليات التطعيم باللقاح الذي أنتجته وحقنت به 56 ألف شخص وثبت بعد ذلك نجاح التجربة وعدم وجود أضرار له. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن لقاح فايزر وصلت نتائج نجاحه إلى 90% وقد يكون أول تجربة ناجحة في مكافحة وباء “كورونا”، منوهاً إلى أن الشركة المنتجة له تُجهز حافظات حتى يتم توزيع وحفظ اللقاحات من الحرارة خاصةً وأنه يحتاج لحفظه تحت درجة 80 مئوية.
د. صفوق العنزي:
لا أتوقع موجة ثانية من #كورونا في #السعودية مع استمرار الالتزام الحالي، وأرقامنا الصحية إيجابية جدا.. “نلتزم يخلّصنا رب العالمين إن شاء الله”.#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@DrSafug pic.twitter.com/7hn9smO6rA
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 15, 2020
د. صفوق العنزي:
الدول كانت أمام خيارات صعبة، والأمن الصحي يفوق أي أمن، و #الصين طعمت 56 ألف شخص، وأثبت اللقاح الصيني نجاحا معهم، ولم تكن له أية أضرار جانبية..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@DrSafug pic.twitter.com/wteHVQUVxO
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 15, 2020