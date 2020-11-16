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أخبار محلية > المطلق: الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السنة أجمعت الأمة على حفظه وإتقانه
16/11/2020   8:21 ص

المطلق: الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السنة أجمعت الأمة على حفظه وإتقانه

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علق عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، على الجدل الذي أثير مؤخراً حول كتاب صحيح البخاري، مؤكداً أن الأمة الإسلامية أجمعت على حفظ مؤلفه وإتقانه لعلوم الدين. 

وقال الشيخ المطلق عبر “تويتر”، إن الإمام البخاري يعد جبلاً شامخاً في خدمة السنة، وأن الأمة الإسلامية أجمعت على إمامته وعدالته وحفظه وإتقانه وفقهه وعلى مكانة كتابه، حتى اتفقوا أنه أصح كتاب بعد القرآن. 

وأضاف أن إمام الأئمة ابن خزيمة قال عن البخاري: “ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث ولا أحفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري”. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن أحد الكتاب المعروفين قد أشار في تغريدة له أن صحيح البخاري من ضمن التراث الذي دفع البعض لرسم صور مسيئة للرسول ، ما أثار جدلاً كبيراً. 

المطلق: الإمام البخاري جبل شامخ في خدمة السنة أجمعت الأمة على حفظه وإتقانه

أخبار محلية
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