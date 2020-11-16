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أخبار محلية > “المسند” يقترح تفعيل الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان.. وأفضل ساعات لتطبيقها في اليوم
16/11/2020   8:21 ص

“المسند” يقترح تفعيل الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان.. وأفضل ساعات لتطبيقها في اليوم

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2016

اقترح أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، تطبيق “الدراسة عن بُعد” خلال شهر رمضان؛ لتجاوز سلبيات الدراسة في هذا الشهر.    

وقال المسند، إن الدراسة ستتزامن مع شهر رمضان بدايةً من العام الجاري قرابة 19 عاماً، مشيراً إلى أن الدراسة عن بُعد في تلك السنوات خلال شهر رمضان سيكون حلاً مثالياً لتجاوز الكثير من سلبيات الدراسة.    

ولفت إلى أنه يفضل أن تبدأ الدراسة بعد صلاة التراويح بنصف ساعة ولفترة 4 ساعات تقريباً، مبيناً أن جعل الدراسة بعد الفجر سيكون منهكاً. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن جعل الدراسة بعد صلاة الظهر سيدخل في وقت النوم والطبخ لدى ربات البيوت، لذا فإن الأفضل جعلها بعد صلاة التراويح كونها تتزامن مع أفضل ساعات اليوم من حيث الاستيعاب. 

“المسند” يقترح تفعيل الدراسة عن بُعد خلال شهر رمضان.. وأفضل ساعات لتطبيقها في اليوم

أخبار محلية
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