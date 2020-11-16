“الأرصاد” تصدر تنبيهات بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق وضباب وأتربة مثارة بأخرى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الإثنين)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية، وأتربة مثارة، بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية ممطرة في أخرى.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق، مكة المكرمة، وجازان، وحائل، وعسير، ستشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.
وقالت إن الحالة ستستمر حتى الرابعة عصراً، عدا بعض مناطق عسير حيث ستبدأ عند الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى 9 مساء.
وأشارت إلى أن عدداً من مدن مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية تشهد حالياً ضباب يصحبه تدن في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستستمر حتى العاشرة ليلاً. وفق “أخبار 24”.
كما نبهت الأرصاد من أمطار رعدية في منطقة الباحة يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وذلك من الواحدة ظهراً وحتى 8 مساء.
وأبانت أن محافظات الزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء بمنطقة الرياض، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وذلك من 9 صباحاً وحتى 5 مساء، كما ستشهد محافظة الأسياح بمنطقة القصيم حالة مماثلة تبدأ عند الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى 4 عصراً.