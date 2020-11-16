أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية 85 مظلة سيارات مخالفة، ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.
وأوضحت الأمانة أن الحملة المُنفَّذة تأتي استكمالاً لحملات البلدية السابقة في إزالة مظلات السيارات المخالفة “خارج حدود الملكية”، وذلك بالتعاون مع إدارة المرور والضبط الإداري.
من جانب آخر، تواصل الأمانة متابعة الملاحم للتأكد من مدى تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من “كورونا”، أسفر عنها مصادرة وإتلاف 22 كغم لحوم فاسدة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وفق “أخبار 24”.