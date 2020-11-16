قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنها قامت بردم وتحصين أكثر من 1.8 ألف بئر مكشوفة ومهجورة كانت تشكل خطورة على المواطنين، وذلك في 7 مناطق بالمملكة.
وأوضحت أ نه تم ردم 616 بئراً في منطقة الرياض، و511 بئراً في مكة، وفي منطقة حائل تم ردم 525، وتحصين 7 آبار، وفي الحدود الشمالية تم تحصين 80 بئراً.
وأضافت أنه تم ردم 55 بئراً وتحصين 37 أخرى في منطقة تبوك، إلى جانب ردم بئرين في منطقة الجوف.
وأبانت أنه يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم البلاغات عن الآبار المكشوفة والمهجورة من خلال خدمة “بلِّغ” عبر موقع الوزارة الإلكتروني.
وفق “أخبار 24”.