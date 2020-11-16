“الكهرباء” توقع اتفاقية مع “المالية” لمعالجة الالتزامات المستحقة للحكومة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الإثنين)، توقيعها اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تهدف إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، من خلال تحويل هذه الالتزامات إلى أداة مالية ثانوية بأجل غير محدد، غير مضمونة، تُصنّف ضمن حقوق المساهمين، وليست ضمن فئة الأسهم العادية، وعليه، فلن يكون لها أي تأثير على نسبة مُلكية حملة الأسهم في الشركة.
وأشارت إلى أنه اعتباراً من 1 يناير 2021م، ستُطبِّق هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج آلية جديدة، ضمن الإصلاحات التنظيمية لقطاع الكهرباء، لتحديد الإيراد المطلوب بما يضمن تغطية تكاليف الشركة المترتبة على تقديم الخدمة وفقاً للكفاءة المستهدفة، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور خالد السلطان، أن توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات المعتمدة، من شأنه أن يعزز مركز الشركة المالي، ويزيد من قدرتها على تمويل مشاريعها، كما سيمكّن الشركة من توزيع الأرباح لجميع المساهمين.