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اخبار رياضية > رسميًا.. الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج النصر ضد بيرسبوليس الإيراني
16/11/2020   1:06 م

رسميًا.. الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج النصر ضد بيرسبوليس الإيراني

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قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رد الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي، حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قررت رد اعتراض نادي النصر المقدم بالاستناد للمادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، بخصوص أهلية عدد من لاعبي نادي بيرسيبوليس الإيراني الذين شاركوا في مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وكان النصر قد قدم شكوى ضد بيرسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار “فيفا”، بمنع النادي من التعاقدات. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن النصر خسر بضربات الجزاء 3-5 أمام الفريق الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، والتي استضافتها الدوحة القطرية، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي، بالتعادل الإيجابي 1-1.

رسميًا.. الاتحاد الآسيوي يرفض احتجاج النصر ضد بيرسبوليس الإيراني

اخبار رياضية
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