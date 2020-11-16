أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية ‏‏730 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد ‏الأوروبي، وأستراليا، والبحر الأسود، وأمريكا ‏الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)”، والتي تمثل الدفعة السابعة لكميات الشعير ‏العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م‎).

وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد الفارس، أنه تمت دعوة ‏عدد 25 شركة عالمية متخصصة تقدمت منها 16 شركة ‏للمنافسة، وتمت الترسية على 3 شركات عالمية تقدمت بأقل ‏الأسعار لكل شحنة.‏

وأشار إلى أنه تم توزيع الشحنات على موانئ المملكة المطلة ‏على البحر الأحمر بواقع 8 شحنات بكمية تقدر بـ480 ألف طن، ‏وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 4 شحنات ‏بكمية 250 ألف طن وذلك للتوريد خلال الفترة (يناير- ‏فبراير2021م‎).

‎ ‎وأفاد الفارس بأنه بترسية الدفعة الأخيرة لهذا العام تكون ‏المؤسسة تعاقدت على نحو 5.8 مليون طن خلال العام 2020م ‏وذلك في إطار تلبية احتياجات مربي الماشية وتعزيز المخزون ‏الاستراتيجي للشعير المستورد.‏‎

"الحبوب" ترسي الدفعة الأخيرة لهذا العام لاستيراد الشعير على 3 شركات

وفق “أخبار 24”.