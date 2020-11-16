"الحبوب" ترسي الدفعة الأخيرة لهذا العام لاستيراد الشعير على 3 شركات

أنهت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية 730 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ “الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والبحر الأسود، وأمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)”، والتي تمثل الدفعة السابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).
وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد الفارس، أنه تمت دعوة عدد 25 شركة عالمية متخصصة تقدمت منها 16 شركة للمنافسة، وتمت الترسية على 3 شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.
وأشار إلى أنه تم توزيع الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع 8 شحنات بكمية تقدر بـ480 ألف طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع 4 شحنات بكمية 250 ألف طن وذلك للتوريد خلال الفترة (يناير- فبراير2021م).
وأفاد الفارس بأنه بترسية الدفعة الأخيرة لهذا العام تكون المؤسسة تعاقدت على نحو 5.8 مليون طن خلال العام 2020م وذلك في إطار تلبية احتياجات مربي الماشية وتعزيز المخزون الاستراتيجي للشعير المستورد.
وفق “أخبار 24”.