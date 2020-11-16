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اخبار رياضية > لن أتركه حتى يرحل.. “الدويش” يشن هجومًا عنيفًا ضد “فيتوريا”
16/11/2020   1:09 م

لن أتركه حتى يرحل.. “الدويش” يشن هجومًا عنيفًا ضد “فيتوريا”

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شن الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، هجومًا عنيفًا على المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، بسبب تراجع مستوى الفريق خلال بداية الموسم الرياضي الجاري (2020-2021).

وقال “الدويش” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأحد: “يرى البعض أنّ فيتوريا صار قضيتي، لن أتركه حتى يتعدّل أو يرحل”.

وتابع “الدويش”: “أرى النصر كبيرًا لا يستحقه سوى الكبار.. من ليس بطموحه مسؤولًا أو مدربًا أو لاعبًا يفترض أنّه قضية كل نصراوي حتى يكبر أو يعبر!”.

وأضاف: “مَن أعاد النصر للمنافسة ليس فيتوريا بل سعود آل سويلم وداعموه.. بالعكس هذا المدرب أضعف الفريق وهبط بمستوى معظم لاعبيه عكس ما هو متوقع منه”. وفق “أخبار 24”.

واختتم الإعلامي الرياضي: “إذ يفترض أنّه في الموسم الثاني له يطوّر الفريق ويزيده قوة ويقضي على سلبياته لاسيما وقد أجابه الداعمون لمعظم طلباته!”.

ويحتل النصر المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 جولات.

لن أتركه حتى يرحل.. “الدويش” يشن هجومًا عنيفًا ضد “فيتوريا”

اخبار رياضية
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