وفاة مدرب شباب الهلال “أماديو” بسكتة قلبية

رفع مجلس إدارة نادي الهلال، التعازي الصادقة إلى أسرة مدرب فريق شباب الهلال لكرة القدم البرازيلي كارلوس أماديو، الذي توفي اليوم الأحد بسكتة قلبية.
وقال الهلال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مدرب فريق شباب الهلال كارلوس أماديو، توفي اليوم الأحد بسكتة قلبية في مقر سكنه بالعاصمة الرياض.
وأوضح النادي، أن مجلس إدارة نادي الهلال، قدم تعازيه إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ومنسوبيه ولاعبيه ومدربيه كافة. وفق “أخبار 24”.
وكان الهلال أعلن في أغسطس الماضي، التعاقد مع المدرب البرازيلي كارلوس أماديو، لتولي مهمة تدريب فريق الشباب، حيث يمتلك صاحب الـ54 عاماً، سيرة ذاتية قوية، سبق له تدريب منتخب البرازيل تحت 17 عاماً، وتحت 20 عاماً.