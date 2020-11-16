بالفيديو.. وليد الفراج يوجه رسالة شكر إلى “غوميز” بعدما منحه اللاعب هدية خاصة

وجه الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، رسالة شكر إلى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، بعدما منحه الأخير هدية خاصة.
ونشر “الفراج” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو للاعب الهلالي وهو يوجه الشكر إليه، ويُقدم قميصه مع الهلال هدية إليه، وعلق الفراج على الفيديو: “شكرًا جزيلًا كابتن غوميز على الهدية.. أنت نجم كبير، أشكرك يا أسد على القميص”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الهلال لمواجهة نظيره النصر، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.
🎙| شكرا جزيلا كابتن قوميز @BafGomis على الهدية .. انت نجم كبير ، اشكرك يا اسد على القميص ❤️🥇🥇🥇 pic.twitter.com/zIAR7PdlhE
— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) November 15, 2020