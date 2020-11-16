مبلغ ضخم.. إعلامي يكشف قيمة عقود الرعاية في الهلال

علق الإعلامي الرياضي، عبدالكريم الحمد، على حجم عقود الرعاية التي تتعاقد عليها بعض أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال المواسم الماضية، ومنها الشباب والهلال والنصر.
وقال “الحمد” في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”: هناك أمر سلبي يوجد في بعض أندية المحترفين، وهو تغييب أرقام العقود.. هناك أندية عالمية دائما ما تعلن عن تعاقدات الرعاية لديها، وللأسف بعض الأندية لدينا، كأنها تتعامل مع شركات مغلقة”.
وأوضح “الحمد” أنه يجب على إدارات الأندية أن تكشف عن قيمة تعاقداتها مع الشركات المعلنة، لأنها مؤسسات رياضية عامة، ولها جماهير تنتظر من ناديها مثل هذه الأخبار.
ووجه “الحمد” الشكر إلى نادي الشباب، بسبب تحركاته وتعاقداته خلال الفترة الماضية، والتي تصل إلى 15 عقد رعاية، على الرغم أن الشباب لم يمتلك قاعدة جماهيرة ضخمة مثل أندية أخرى”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “يوجد لدينا أندية كبيرة مثل الهلال، تمتلك عقود الرعاية فيها بقيمة إجمالي حوالي 675 مليون ريال، يوجد منها شركات على مدة 5 سنوات”، مشيرًا إلى أن هناك عقد واحد في النصر بقيمة 200 مليون ريال.
عبدالكريم الحمد : قيمة عقود الرعاية في الهلال ٦٧٥ مليون .. والعلاقات الشخصية ليس لها علاقة بالرعاية.
الحصاد الرياضي …. pic.twitter.com/4ZUQS58UmP
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 15, 2020