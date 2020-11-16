بالفيديو.. مدير دائرة الحكام: مؤتمر لعرض أخطاء التحكيم خلال أيام.. وهذه حقيقة تعطل “الفار” بمباراة النصر والشباب

كشف مدير دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم السويسري مانويل نافارو، عن عقد مؤتمر صحفي خلال أيام لعرض كل الحالات التي توجد بها أخطاء تحكيمية بالمباريات الأخيرة، مشيراً إلى أن الأخطاء بسيطة ويجري العمل على تصحيحها.
وقال نافارو، إن وجود الأخطاء أمر طبيعي لأن الحكم من البشر، ولكن الهدف هو تقليل الأخطاء قدر الإمكان، مبيناً أن الحكام السعوديين أقوياء وجيدون والأخطاء منهم واردة، لكنهم يحتاجون للمزيد من التعليم والوقت حتى يكونوا في أفضل مستوى.
وحول الأخطاء التحكيمية بمباراة النصر والشباب، نفى في مقابلة مع برنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، ما جرى تداوله بشأن تعطل تقنية الفار في تلك المباراة، لافتاً إلى أنه قبل بداية المباراة تواجد في غرفة التحكم وكان كل شيء جيدا. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه يجري تحليل أداء الحكام بعد المباريات ويتم تعيين الحكام للمباريات التالية بناءً على ذلك، مشيراً إلى أن دائرة الحكام جاهزة للحديث والنقاش مع الأندية التي تقدم احتجاجات على بعض الحالات.
نافارو مدير دائرة الحكام يتحدث للصدى عن الحكم المحلي وأحداث مباراة الشباب والنصر#صدى_الملاعب#MBC1@mbc1 pic.twitter.com/bQRF2z88v6
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) November 15, 2020
الجزء الأخير من مقابلة مانويل نافارو مع الصدى عن بروتوكول VAR وكيف تتم مواجهة احتجاجات الأندية؟#صدى_الملاعب#MBC1@mbc1 pic.twitter.com/Oe4VrwmHl1
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) November 15, 2020