مصادر تؤكد غياب المعيوف عن مباراتي الديربي في الدوري ونهائي كأس الملك

أكدت مصادر أن حارس مرمى نادي الهلال عبدالله المعيوف سيغيب عن مواجهتي النصر القادمتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن المعيوف الذي شخصت إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، يحتاج شهراً على الأقل للعودة من جديد للتدريبات والمشاركة في المباريات الرسمية.
وأشارت إلى أن الجهاز الفني للهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو بدأ بتجهيز عبدالله الجدعاني، لتعويض غياب المعيوف عن مواجهتي النصر.
ويلتقي الهلال المتصدر في الـ 23 من نوفمبر المقبل مع النصر صاحب المركز الـ 13 في الجولة الخامسة من دوري المحترفين، وسيلتقي الفريقان مجدداً يوم الـ 29 من الشهر ذاته في نهائي كأس الملك.