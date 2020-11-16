نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “كلنا أمن” يضيف التبليغ عن التحرش والاتجار بالأشخاص للتطبيق
16/11/2020   7:09 م

“كلنا أمن” يضيف التبليغ عن التحرش والاتجار بالأشخاص للتطبيق

+ = -
872

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية “كلنا أمن”، بعد إضافة العديد من التحديثات الجديدة.

وأضاف التطبيق لنافذته التبليغ عن الحالات: قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.

ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم للحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة، وكذلك كرافد آخر لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

“كلنا أمن” يضيف التبليغ عن التحرش والاتجار بالأشخاص للتطبيق

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122029.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.