الغامدي: النصر سيكتسح الهلال في ديربي الدوري.. وسيحقق الكأس

توقع لاعب الشباب خالد الغامدي أن يحقق فريق النصر كأس الملك هذا الموسم، بالإضافة للفوز في مواجهة الديربي أمام الهلال بالدوري.
وقال الغامدي لـ”الرياضية”: “النصر سيكتسح الهلال نتيجة ومستوى في ديربي الدوري، وسيحقق كأس الملك”.
وفي وقت سابق، نشر الحساب الرسمي لنادي الشباب تغريدة أكد فيها إصابة اللاعب بقطع كامل في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف.
وتعرض الغامدي للإصابة أثناء مشاركته مع الشباب في مواجهة الرائد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد كرة مشتركة مع لاعب الفريق المنافس في الشوط الثاني.
ويحتل فريق النصر المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من فوز وحيد بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة، وعلى مستوى الكأس وصل الفريق للنهائي وفي انتظار مواجهة النهائي أمام الهلال.