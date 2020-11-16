تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 5 مواطنين جميعهم في العقد الثاني، امتهنوا نشل وسرقة المارة وسائقي خدمات التوصيل من خلال تهديدهم بالسلاح.
وأوضحت الجهات الأمنية أن المتهمين ثبت تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم، عن طريق استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكتروني والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات تحت وطأة التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء.
وأضافت أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال أقر المتهمون بارتكاب 9 حوادث مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفق “أخبار 24”.