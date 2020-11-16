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أخبار محلية > “التعليم” تعلن عن إعداد مناهج جديدة في التفكير النقدي والفلسفة لتعزيز حرية التفكير وعدم التعصب
16/11/2020   9:43 م

“التعليم” تعلن عن إعداد مناهج جديدة في التفكير النقدي والفلسفة لتعزيز حرية التفكير وعدم التعصب

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كشف وزير التعليم الدكتور. حمد آل الشيخ أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مناهج دراسية في التفكير النقدي والفلسفة؛ بهدف تنمية قيم حرية التفكير والتسامح وعدم التعصب الفكري لدى الطلاب والطالبات، وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير الناقد والفلسفي في المواقف الحياتية المختلفة.

وقال آل الشيخ، خلال لقاء حوارات المملكة الثالث بعنوان “نتحاور لنتسامح”، والذي نظمّه مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، إنّ الوزارة تسعى لترسيخ قيم التسامح والتفاهم الإنساني في الأوساط الطلابية؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز التسامح في المجتمع، من خلال ممارسات متعدّدة تستهدف شخصية الطالب والطالبة وفكرهم وأساليب تعاملهم”.

وأضاف أنّ الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتطوير المناهج الدراسية لترتبط بالقيم الوطنية والمشتركات الثقافية في تعزيز الحوار والتسامح، ومن ذلك مراجعة المناهج الدراسية وتقييمها، والتأكد من سلامتها من الأفكار السلبية. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الوزارة تسهم في تنمية أساليب الحوار الفاعل لدى المعلمين والمعلمات في مدارس التعليم العام، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات على حد سواء، من خلال برامج وفعاليات متخصصة، إضافةً إلى دعم جهود مركز الوعي الفكري لرصد الممارسات السلبية في الأوساط التعليمية.

“التعليم” تعلن عن إعداد مناهج جديدة في التفكير النقدي والفلسفة لتعزيز حرية التفكير وعدم التعصب

أخبار محلية
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