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أخبار محلية > وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني
17/11/2020   6:57 ص

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني

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أصدر وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني حمد آل الشيخ، اليوم (الإثنين)، قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني.

وضمّت اللجنة 8 أعضاء، وهم: الدكتور أندرياس شلايشر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور جينفير ماثيس من منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني، والدكتور أندرياس بلوم من البنك الدولي، والدكتور مارك براون من المعهد الوطني للتعليم الرقمي، والدكتور بول ليفرير الخبير الدولي، والدكتور تانيا جوستن من المركز الوطني لأبحاث التعليم عن بُعد والتقنيات المتقدمة، والدكتور ديب أدير من منظمة كواليتي ماترز، والدكتور فينغتشون مياو من منظمة اليونسكو.

وتتمثل مهام اللجنة في إبداء الرأي والمشورة في القرارات والتوجهات الاستراتيجية والأفكار المستقبلية وتقييمها، والمراجعة الدورية لممارسات ومعايير التعليم الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.

إضافةً إلى مراجعة نتائج الدراسات والتقارير الدورية، وتقديم توصيات لتطوير ممارسات التعليم الإلكتروني في المملكة، ودعم الشراكات مع المنظمات والشركات التعليمية المتميزة عالمياً، وإبراز إنجازات المملكة في التعليم الإلكتروني.

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الاستشارية الدولية للتعليم الإلكتروني

أخبار محلية
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