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أخبار محلية > “الإعلام المرئي والمسموع” توجه القنوات التلفزيونية بالبث من خلال مركز منصة البث الموحد
17/11/2020   6:59 ص

“الإعلام المرئي والمسموع” توجه القنوات التلفزيونية بالبث من خلال مركز منصة البث الموحد

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وجّهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع جميع القنوات التلفزيونية والمؤسسات الإعلامية المرخصة، بالبث من خلال مركز منصة البث التلفزيوني الموحد “المنصة الإعلامية”.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم (الاثنين)، إنه يتوجب -وبصفة عاجلة- على جميع القنوات التلفزيونية المرخصة من قبل الهيئة، البث من خلال مركز منصة البث التلفزيوني الموحد (المنصة الإعلامية) خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وذلك حرصاً من الهيئة على تنظيم سوق البث الفضائي التلفزيوني. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت أنها تسعى من خلال مركز منصة البث التلفزيوني الموحد إلى توفير بنية إعلامية تحتية وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية للارتقاء بالبث التلفزيوني والإنتاج في المملكة من خلال تأهيل الكوادر المتخصصة من الشباب السعودي وتوفير كل متطلبات واحتياجات القنوات التلفزيونية ومؤسسات الإنتاج الإعلامي في المملكة والشرق الأوسط.

“الإعلام المرئي والمسموع” توجه القنوات التلفزيونية بالبث من خلال مركز منصة البث الموحد

أخبار محلية
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