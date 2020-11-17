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أخبار محلية > بالفيديو.. الحاصل على جائزة الطالب الأمثل في جازان يهدي موالاً لخادم الحرمين ويكشف أسباب اختياره دراسة الطب
17/11/2020   7:00 ص

بالفيديو.. الحاصل على جائزة الطالب الأمثل في جازان يهدي موالاً لخادم الحرمين ويكشف أسباب اختياره دراسة الطب

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كشف الطالب الفائز بجائزة الطالب الأمثل ضمن جوائز جازان للتفوق والإبداع، نواف عاكش، أن حفظه للقرآن الكريم في سن مبكرة ساعده في أن يصبح إمامًا في الصف الثاني المتوسط.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه استطاع حفظ القرآن في سن الـ15، كما أكد أنه قام بإمامة الناس في عدد من الجوامع بالمحافظة خلال شهر رمضان، وصولًا إلى أن أصبح إمامًا في جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أنه استطاع الفوز بالعديد من الجوائز، أبرزها جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد للتميز التعليمي، بالإضافة إلى جائزة إدارة التعليم في جازان.

وأشار إلى أنه اختار دراسة “الطب” بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، مرجعًا قراره إلى إحساسه بقيمة الطبيب في الحفاظ على أرواح الناس. وفق “أخبار 24”.

وأهدى عاكش خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، موالًا بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، معربًا عن أمنياته بدوام التقدم للمملكة وقيادتها وشعبها.

بالفيديو.. الحاصل على جائزة الطالب الأمثل في جازان يهدي موالاً لخادم الحرمين ويكشف أسباب اختياره دراسة الطب

أخبار محلية
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