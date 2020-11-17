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اخبار رياضية > بالفيديو.. بمشاركة “حمدالله” و”أمرابط” و”الغنام”.. النصر يعلن الاسم الجديد لملعب الجامعة
17/11/2020   7:02 ص

بالفيديو.. بمشاركة “حمدالله” و”أمرابط” و”الغنام”.. النصر يعلن الاسم الجديد لملعب الجامعة

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أعلن نادي النصر الاسم الجديد الذي سيحمله ملعب جامعة الملك سعود، والذي سيخوض فيه الفريق مبارياته بمختلف البطولات.

ونشر نادي النصر مقطع فيديو ترويجي للملعب الذي سيحمل اسم “ساحة النصر”، بمشاركة ثلاثي الفريق خالد الغنام والمغربيين عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.

من جانبه شارك رئيس إدارة النصر صفوان السويكت في احتفالية إطلاق اسم الملعب الجديد، حيث نشر الفيديو الدعائي على صفحته في “تويتر”، وعلق قائلاً: “للفرسان ساحات وفارسها النصر”.  وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن شركة الوسائل الإعلانية نجحت في الفوز بحق تسويق واستثمار ملعب الجامعة لمدة 10 سنوات، ووقعت إدارة النصر عقداً مع الشركة لاستئجار الملعب، الذي كان معقلاً لمباريات الهلال في الموسمين الماضيين.

بالفيديو.. بمشاركة “حمدالله” و”أمرابط” و”الغنام”.. النصر يعلن الاسم الجديد لملعب الجامعة

اخبار رياضية
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