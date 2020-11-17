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اخبار رياضية > بالفيديو.. وزير الرياضة: رصدنا 680 مليوناً التزامات خارجة على أندية المملكة
17/11/2020   7:00 ص

بالفيديو.. وزير الرياضة: رصدنا 680 مليوناً التزامات خارجة على أندية المملكة

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قال وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إنه كان يوجد قضايا وديون على حوالي 37 ناديا في المملكة، وبفعل الحوكمة وإحد إيجابياتها، والعمل الدؤوب مع إدارات الأندية، ظهرت بعض الأمور.

وأوضح: “في العام الماضي، قبل الإعلان عن الاستراتيجية، طلبنا من الأندية توضيح التزاماتها، لدراستها بالطريقة الصحيحة، ومع الحوكمة رصدنا حوالي 680 مليونا التزامات على الأندية السعودية خارجة عن الاستراتيجية”.

وأشار “الفيصل” وفق “أخبار 24” ، في تصريحات لبرنامج “في الصورة” على شاشة “روتانا خليجية”، اليوم الإثنين: “عندما دققنا في هذا الملف في الالتزامات انخفضت إلى 380 مليونا، بجهد من وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم، وبجهد أيضًا من الأندية نفسها”.

بالفيديو.. وزير الرياضة: رصدنا 680 مليوناً التزامات خارجة على أندية المملكة

اخبار رياضية
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