“الجمارك” تطبق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح “منظِّمات معدل التدفق”

أصدرت الجمارك السعودية، أمس (الإثنين)، تعميمًا على جميع منافذها البرية والبحرية بتطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية “منظِّمات معدل التدفق”.
ويأتي التعميم تنفيذًا لما ورد في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه “المحدثة” الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بهدف المحافظة على الثروة المائية.
ونوّهت الجمارك إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتطبيق الاشتراط، للإسهام في تقليل هدر المياه عبر استيراد واستخدام أدوات صحية موفِّرة تساعد على رفع كفاءة استهلاك المياه.
ودعت الجمارك جميع مستوردي تلك المنتجات إلى التأكد من وجود بطاقة الترشيد؛ إذ يُعد ذلك شرطًا أساسيًا لفسحها والسماح بدخولها والسماح بتداولها في الأسواق المحلية. وفق “أخبار 24”.