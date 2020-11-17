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أخبار المناطق > عمره أكثر من 90 عاماً.. تعرف على تاريخ سوق “حليوة” التراثي في شقراء
17/11/2020   7:02 ص

عمره أكثر من 90 عاماً.. تعرف على تاريخ سوق “حليوة” التراثي في شقراء

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استعرض تقرير تلفزيوني تاريخ سوق “حليوة” بمدينة شقراء ذات المكانة التجارية في الماضي، والذي يعد من أهم الأسواق التراثية في المحافظة.  

 وعبّر عدد من المواطنين من زوار السوق خلال التقرير الذي بثته قناة لـ”الإخبارية”، عن سعادتهم بزيارته والتجول في ساحاته، مبينين أن المكان ذكرهم بالماضي وتراث الأجداد وطبيعة حياة آبائهم.  

وسوق حليوة بني عام 1350 هـ، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى بستان “حلوة” المجاور للسوق، ويبعد عن الرياض مسافة 180 كيلومتراً، ويضم أكثر من 100 محل، ويعد من أهم المواقع السياحية التي تستقبل الزوار من جميع مناطق المملكة.  

 وغطى هذا السوق على عدد من الأسواق التي سبقته وكان سبباً كذلك في اختفاء بعضها أو تراجع نشاطها، وذلك بسبب دكاكينه وساحاته الواسعة وكثرة المنتجات المعروضة به.  وفق “أخبار 24”.

 وتتميز دكاكين السوق بأنها مبنية من الطين اللبن وأساساتها من الحجارة وسقوفها من خشب الأثل وجريد النخل، وهي محمولة على أعمدة من حجارة أسطوانية، وبها العديد من الزخارف.

 

عمره أكثر من 90 عاماً.. تعرف على تاريخ سوق “حليوة” التراثي في شقراء

أخبار المناطق
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