استشاري: المدخنون أقصر عمراً بـ 10 سنوات من غير المدخنين.. وهذه الفئة الأكثر تضرراً

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من خطورة التدخين وتأثير هذه العادة السلبية على مرضى السكري.
وقال النمر إن دراسات أجريت في كل من بريطانيا وأمريكا واليابان والهند، أشارت إلى أن المدخنين أقصر عمراً بـ 10 سنوات من غير المدخنين، بعد التحكم في عوامل أخرى، مضيفاً أن التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السكري بنسبة 45%.
وأشار إلى أن معدل السكر التراكمي عند مرضى السكري المدخنين أعلى من مرضى السكري غير المدخنين، ولهذا فهم أكثر عرضة لمضاعفات السكر على القلب والأعصاب الطرفية والكلى، موضحاً أن هناك علاقة طردية بين عدد السجائر اليومي وحدوث مرض السكري عند الرجال والنساء. وفق “أخبار 24”.