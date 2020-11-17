بالفيديو.. غواص سعودي يكرس نفسه لتنظيف أعماق البحر منذ 17 عاماً.. وهذه رسالته

قرر مدرب غوص سعودي يدعى بسام بحول، استغلال رحلاته في أعماق البحار لتنظيفه من المخلفات، بغرض الحفاظ على البيئة من الممارسات التي تضر بها وبحياة الكائنات البحرية.
وقال بسام في لقاء مع “العربية”، إنه خلال رحلاته على مدار 17 عاماً سواء كانت على الشواطئ أو رحلة من أجل الصيد أو الغوص، دائماً ما يحرص على التقاط ما يقدر عليه من مخلفات من الشواطئ وأعماق البحار.
وأضاف أنه يشعر بالاستياء الشديد من إهمال زوار البحار والشواطئ للنظافة، وعدم اكتراثهم بتضرر الحياة البحرية من إلقاء المخلفات، مناشداً الجميع ضرورة الحفاظ على نظافة الشواطئ وعدم إلقاء المخلفات في البحر.
“بسام بحول” مدرب غوص سعودي يقوم بنظافة أعماق البحر في رحلاته منذ 17 عاماً.. يحكي عن بعض مشاهداته
عبر:@Hisham_Khayyat pic.twitter.com/hkh11u455C
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 16, 2020
وفق “أخبار 24”.