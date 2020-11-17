نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بالفيديو.. غواص سعودي يكرس نفسه لتنظيف أعماق البحر منذ 17 عاماً.. وهذه رسالته
17/11/2020   7:03 ص

بالفيديو.. غواص سعودي يكرس نفسه لتنظيف أعماق البحر منذ 17 عاماً.. وهذه رسالته

+ = -
1054

قرر مدرب غوص سعودي يدعى بسام بحول، استغلال رحلاته في أعماق البحار لتنظيفه من المخلفات، بغرض الحفاظ على البيئة من الممارسات التي تضر بها وبحياة الكائنات البحرية.  

 وقال بسام في لقاء مع “العربية”، إنه خلال رحلاته على مدار 17 عاماً سواء كانت على الشواطئ أو رحلة من أجل الصيد أو الغوص، دائماً ما يحرص على التقاط ما يقدر عليه من مخلفات من الشواطئ وأعماق البحار.

 وأضاف أنه يشعر بالاستياء الشديد من إهمال زوار البحار والشواطئ للنظافة، وعدم اكتراثهم بتضرر الحياة البحرية من إلقاء المخلفات، مناشداً الجميع ضرورة الحفاظ على نظافة الشواطئ وعدم إلقاء المخلفات في البحر.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. غواص سعودي يكرس نفسه لتنظيف أعماق البحر منذ 17 عاماً.. وهذه رسالته

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885122093.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.