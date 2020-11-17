بعد محمد صلاح.. “اتحاد القدم” المصري يعلن إصابة محمد النني بـ “كورونا”

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة لاعب المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنجليزي محمد النني بفيروس كورونا، ليصبح ثاني اللاعبين المصابين في المنتخب بعد زميله محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.
وأوضح الاتحاد المصري أن النني خضع مع باقي لاعبي المنتخب إلى فحص كورونا لدى وصولهم إلى توجو، وأظهرت النتائج إيجابية مسحته وسلبية بقية المسحات، مشيراً إلى أن اللاعب بدأ على الفور في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص بمصابي كورونا.
وسيغيب النني عن مباراة منتخب بلاده المقرر إقامتها اليوم (الثلاثاء) أمام منتخب توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث يحتاج المنتخب المصري للفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بفارق 3 نقاط عن منتخب جزر القمر المتصدر. وفق “أخبار 24”.