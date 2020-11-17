بالفيديو.. كيف رد وزير الرياضة على ما يقال عن وجود “لوبيات” تتحكم في القرار الرياضي؟

رد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على سؤال حول الأقاويل التي تتردد عن وجود لوبيات ملونة تتحكم في القرار الرياضي بالمملكة، ما يترتب عليه وجود محابات لبعض الأندية على حساب أخرى.
وقال الأمير عبدالعزيز في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إنه لم يجد شيئاً كهذا مما يقال، مبيناً أن الإعلام لا شك أنه يشكل ضغطاً على مسؤولي الأندية، لكن لا يوجد أي أدلة أو أمور ثبوتية تدل على وجود نادٍ يلقى معاملة خاصة.
وأكد أن وزارة الرياضة تتعامل مع الجميع بكل شفافية، مشيراً إلى أن نظرية المؤامرة موجودة في كل مكان، وهناك من يروج لتلك النظريات ويصدقها ومنهم رؤساء أندية، وبعض من مروجي تلك النظريات يكون هدفه زيادة متابعيه أو تحقيق أهداف معينة يريدها من ناد أو من الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأضاف أن المدافع الأول عن حق النادي هو النادي نفسه، لافتاً إلى أن بعض الأندية تصدر بيانات تتضمن مطالبات ولا تقدم خطاباً رسمياً بمطالباتها، متسائلاً كيف تقوم الجهة المسؤولية بالعمل من أجل صالح هذا النادي إذا لم يقدم طلبه بشكل رسمي. وفق “أخبار 24”.
وطالب الفيصل كل من يرى وجود لوبيات أو أشياء من هذا القبيل أن يقدم دليلاً ملموساً لدى الجهات المسؤولة وسيتم التعامل بحزم ومعاقبة كل فاسد أو مقصر، بدلاً من ترديد أقاويل لا أساس لها من الصحة لتبرير الهزائم أو الأخطاء.
#فيديو#المديفر في حواره مع #وزير_الرياضة_في_الصورة:
الفكرة الموجودة أن هناك “لوبيات ملونة” تتحكم في مفاصل القرار الرياضي، ومحاباة لأندية نافذة.. والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يرد: “من اللي أنا شفته وعشته لا يوجد هذا الشيء”. pic.twitter.com/1y7CAddQtZ
— في الصورة (@almodifershow) November 16, 2020